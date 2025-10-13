На ВДНХ начинается реставрация павильона №62 «Охрана природы»

На ВДНХ началась реставрация фасадов и кровли павильона № 62 «Охрана природы». Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что здание культурного наследия федерального значения было построено в 1954 году и отличается металлическим каркасом с большими стеклянными блоками и скульптурным рельефом у главного входа. Собянин рассказал, что павильон изначально предназначался для демонстрации строительных изделий, затем стал площадкой Всероссийского общества охраны природы, а позже в нем размещались центр авторской песни и Международный центр балета.

По его словам, специалисты вернут зданию исторический облик: восстановят утраченные декоративные элементы, деревянные двери и окна, мозаику и исторические цвета фасадов. Они будут светло-кремовыми, а декоративные элементы — белыми.

— Работы по возрождению Главной выставки нашей страны начались в 2014 году. На территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия. За это время уже приведены в порядок больше 40, — написал глава города в своем блоге в MAX.

Ранее стало известно, что в Москве подходит к завершению сезон благоустройства, в рамках которого обновляют крупнейшие вылетные магистрали, парки и тысячи дворов. Более чем из 4200 запланированных объектов почти все уже готовы.