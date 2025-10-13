Первый снег пошел в Москве

© Вечерняя Москва

Первый снег в понедельник, 13 октября, пошел в Москве. Осадки выпали накануне православного праздника Покров, который отмечается 14 октября.

— Снег на Покров по народным приметам означает долгую и снежную зиму, — предает РИА Новости.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение дня. При этом температура воздуха поднимется максимум до плюс 6 градусов.

Осень в Московском регионе постепенно будет возвращаться на предстоящей неделе к привычным для этого времени года погодным условиям. Таким прогнозом в беседе с «ВМ» поделился начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь рассказал, что в столичном регионе в период с 13 по 16 октября ожидается мокрый снег, однако следующая волна таких осадков прогнозируется уже на стыке второй и третьей декады октября.