Москва заняла второе место в мировом рейтинге умных городов

Российская столица заняла второе место в мировом рейтинге умных городов, уступив в соревновании лишь Сингапуру. Уступила совсем немного, всего одну десятую балла! Другие лидеры - Пекин, Лондон, Шанхай, Санкт-Петербург - отстали гораздо существеннее - на 1-3 балла.

Автор рейтинга - российская аудиторско-консалтинговая компания Kept, сравнивала города по пяти направлениям. Города соревновались в организации городского управления, образа жизни жителей, транспорта, бизнеса и развития. По мнению экспертов, Москва превзошла конкурентов сразу в нескольких сферах. Во-первых, в развитии транспортной инфраструктуры, которая включает не только 16 веток метро, четыре направления МЦД и Московское центральное кольцо, но и множество трамвайных и автобусных маршрутов. Их обслуживает самый современный транспорт России: почти 2,5 тысячи электробусов, трамваи модели "Витязь", а также беспилотный "Львенок" и его автономный собрат. Аналитики Kept отметили позитивные изменения в развитии микромобильности, каршеринга, СИМ и соответствующей инфраструктуры. Во-вторых, экологи высоко оценили развитие зеленой повестки Москвы, а именно завершение программы по выносу промышленных предприятий-загрязнителей за черту города. Благодаря этому в Москве качественная воздушная и водная среда.

Мегаполисы сравнивали по пяти направлениям

Но главный "козырь" Москвы, по версии экспертов Kept, - цифровизация Госуслуг. К ним относится активное развитие городского портала mos.ru, через который жители могут не только получить все необходимые услуги, но и узнать последние новости столицы. Центры "Мои документы", а также портал "Активный гражданин" помогают продуктивному взаимодействию горожан и властей. Способствует mos.ru и работе бизнеса, гарантируя ему быструю и эффективную поддержку города. Есть для предпринимателей и особая стратегия по поддержке бизнеса в виде грантов, льготных кредитов, консультаций и образовательных программ. Кроме того, Москва наращивает инвестиции в науку и технологии, доведя долю расходов на них в экономике города до 3,4%.

Однако некоторые направления, по мнению Kept, нуждаются в дополнительном развитии. Среди них, например, телекоммуникации, в частности, начало полноценной коммерческой эксплуатации сетей связи 5G, "а также наращивание номерного фонда и увеличение числа гостиниц на фоне роста потока туристов".