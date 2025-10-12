Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры

Теплолюбивых животных Московского зоопарка, которые ранее могли выходить на улицу, перевели в подогреваемые вольеры и павильоны.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— С наступлением холодов капибары, попугаи, жираф Липа, карликовый бегемот Ксюша и другие теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перебрались в подогреваемые вольеры и павильоны, — говорится в сообщении.

Для животных подготовили бассейны с теплой водой и лампы, имитирующие солнечный свет. При этом гости зоосада по-прежнему могут наблюдать за обитателями вблизи.

Кроме того, любители животных имеют возможность наблюдать за жизнью зверей в Московском зоопарке даже из дома. В конце сентября проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился один год. За это время посетители портала mos.ru посмотрели их более девяти миллионов раз.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова добавила, что для зоопарка это не только инструмент просвещения, но и важный шаг к максимальной открытости. Она подчеркнула, что они хотят, чтобы каждый зритель мог лично убедиться в высоком уровне заботы о питомцах и профессионализме команды зоологов, ветеринаров и тренеров.