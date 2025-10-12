Москвичам обещали дожди до появления "белых мух"

В столице 13 октября может выпасть около трети месячной нормы осадков. Местами пройдет дождь с мокрым снегом. Всю неделю в небе будут «мокрые белые мухи». Такой прогноз дал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в понедельник Москву затронет центральная часть североатлантического циклона «Герхард».

«Будет пасмурно и рекордно дождливо — выпадет до 17-22 мм, местами до 22-27 мм (около 1/3 месячной нормы) при норме всего октября — 70 мм», — отметил Тишковец.

По его словам, местами возможен дождь с мокрым снегом. Ночью похолодает до +3…+5, днем +4…+6.