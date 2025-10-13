Теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перешли в зимние вольеры

В Московском зоопарке животные, которые привыкли жить в тепле и плохо переносят холод, были переведены в теплые вольеры и павильоны. Об этом сообщили представители зоопарка в Telegram-канале.

«С приходом осени некоторые теплолюбивые животные Московского зоопарка переехали в подогреваемые вольеры и павильоны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители все также смогут посмотреть на этих животных.

Первыми в вольеры поместили грызунов из Южной Америки — семейство капибар. Комфортная для них температура — примерно 22-24 градуса. Именно она и поддерживается в помещении. Также теперь в теплых вольерах содержатся кошачьи лемуры и лемуры вари. Перевели из уличных вольеров и представителей семейства «Игрунковые», среди которых беличьи саймири, золотистые львиные тамарины и бледноголовые саки.

Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка за месяц «зажировки» набрал 800 граммов и уже весит 5,8 килограмма.