Теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перешли в зимние вольеры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С наступлением холодов капибары, попугаи, жираф Липа, карликовый бегемот Ксюша и другие теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перебрались в подогреваемые вольеры и павильоны. Там для них создали комфортные условия – от бассейнов с теплой водой до ламп, имитирующих солнечный свет. Посетители по-прежнему могут наблюдать за животными вблизи», – говорится в сообщении.

Одними из первых во внутренний вольер переместились самые крупные в мире грызуны, обитающие в Южной Америке, – семейство капибар. Там поддерживается комфортная для них температура – 22–24 градуса тепла. Капибары – водоплавающие свинки, поэтому им важно иметь водоемы. Если в летний период они чаще купаются в уличном рве, то зимой с удовольствием плавают в трех внутренних бассейнах. Переезд капибар в так называемый зимний вольер состоялся незадолго до пополнения в их семействе: 18 сентября многодетная мама Малая родила двойню. Сейчас в группе, кроме новорожденных, живут папа Кузьма, две их подросшие дочки Скарлетт и Лапочка, а также детеныш, появившийся на свет зимой этого года, – Нолик.

Среди пернатых обитателей зоопарка первыми в теплые помещения переехали попугаи: александрийский, жако, орлиный, сливоголовый, зелено-красный и малый кольчатый. Увидеть этих животных можно в правом крыле павильона «Дом птиц». Кроме того, туда переместились шлемоносные казуары – экзотические пернатые родом из Новой Гвинеи, а также одни из самых интеллектуальных и сильных птиц – кафрские рогатые вороны.

На новой территории в павильон «Животные Африки» переместились одни из самых теплолюбивых обитателей этого континента – бесстрашные медоеды и миниатюрные дикдики. Семейство сурикатов еще периодически выходит на прогулку, но эти вылазки нечастые, большую часть времени они предпочитают проводить во внутреннем вольере. Жираф Липа также пока гуляет в двух вольерах- – зимнем и уличном. А вот ее соседки по африканской поляне – зебры Греви – выходят на улицу круглый год. Нередко этих животных можно увидеть и в снежную погоду.

Карликовый бегемот Ксюша, которая живет в отдельном комплексе, расположенном неподалеку от павильона «Животные Африки», до весны переехала в теплый вольер. Там у нее есть свой просторный бассейн. Бегемот зимой не впадает в спячку, хотя ее часто можно увидеть лежащей в воде с закрытыми глазами. Осенью у Ксюши меняется рацион: на место зеленой травы и веток приходят сено и сухие веники. Кроме того, бегемоту специально замораживают небольшое количество зеленых веток в качестве лакомства.

Из уличных вольеров в теплые помещения павильона «Дом приматов» переместились кошачьи лемуры и лемуры вари, а также представители семейства игрунковых: беличьи саймири, эдиповые, буроголовые и золотистые львиные тамарины, а также бледноголовые саки.

Борнейские и суматранские орангутаны тоже переехали в теплые вольеры до весны. А вот другие человекообразные приматы – равнинные гориллы – при условии сухой и солнечной погоды могут выходить гулять до поздней осени. Этим животным вполне комфортно в летнем вольере, когда температура воздуха составляет 10–12 градусов тепла. В дневные часы при хорошей погоде их еще можно увидеть на улице, но после 16:00 гориллы перемещаются во внутренние помещения на ужин и остаются ночевать в зимнем вольере. Из их повседневного рациона уходят сезонные фрукты и ягоды – фокус переносится на овощи, разнообразные салаты и корнеплоды.