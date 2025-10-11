Раскрыты планы развития метро после 2035 года

В столичной мэрии вовсю обсуждаются планы развития метро после 2035 года. Судя по опубликованной телеграм-каналом РМТМ схеме, власти готовы, в частности, соединить Калининскую и Солнцевскую линии.

Длина связки, если планы воплотятся в жизнь, составит шесть километров. Проект обойдется примерно в 150 миллиардов рублей. В случае осуществления задумки эта достаточно короткая, но так необходимая горожанам линия станет одной из самых загруженных - 260 тысяч пассажиров в сутки.

Разговоры о необходимости метро в направлении Мытищ ведутся не одно десятилетие. И в перспективе, возможно, Калужско-Рижскую линию все же продлят до деревни Челобитьево в Мытищи, прибавив еще две станции. Суточный пассажиропоток, по оценкам транспортников, составит почти 130 тысяч человек.

Сокольническая линия, по предварительным планам, протянется до станции «Восточная» - в поселке Восточный, в 2-3 километрах от МКАДа (плюс шесть станций).

Некрасовская ветка, скорее всего, прирастет станцией «Зенино», а Таганско-Краснопресненская продлится на северо-западе до Путилково (поселок в городском округе Красногорск) и далее в Куркино.