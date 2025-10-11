Новая партия живого камчатского краба поступила на рынки «Москва – на волне»

На рынках «Москва – на волне» начался сезон свежих камчатских крабов, сообщается на официальном сайте мжра столицы.

«Камчатский краб весит от 3 кг до 5 кг. У каждой части свой вкус: мясо клешней ценят за плотную текстуру и сладковатый вкус, плечо отличается сочностью, а фаланги солоноватые, нежные и мягкие. Самая миниатюрная часть, коленце, считается изысканной закуской и ценится за деликатные мясные волокна. Из одного краба можно приготовить целый набор блюд: брускетту, суп, салат, пасту или ризотто. Клешни часто подают отдельно, плечо используют для рулетов, а фаланги прекрасно подходят для салатов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне открытой кухни «Готовим на месте» по просьбе покупателей повар сварит краба или приготовит его на пару. Он также может просто очистить панцирь, чтобы оставить простор для гастрономических экспериментов на домашней кухне. Крабовое мясо содержит витамины группы B, магний, цинк и фосфор. Это низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, поэтому его ценят те, кто придерживается принципов здорового питания. Крабовое мясо также содержит жирные кислоты омега-3, полезные для сердца и сосудов.