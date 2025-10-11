Открылась регистрация на Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы»

Команда-победитель получит путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026» в Сочи.

Молодых юмористов приглашают присоединиться к борьбе за Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы». Участвовать могут студенческие команды любого уровня подготовки. Заявки принимают до 29 октября на портале «Молодежь Москвы».

«Кубок лиги КВН “Молодежь Москвы” — это отличная возможность для новичков попробовать свои силы, а для опытных команд — показать, как они улучшили свои навыки за этот сезон. Победитель получит путевку на Международный фестиваль команд КВН “КиВиН-2026” в Сочи», — сказала Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

Первый этап — заполнение и отправка анкеты. Зарегистрировавшимся командам необходимо будет 30 октября пройти очный отбор для участия в кубке. Эта игра станет возможностью заявить о себе, попробовать свои силы на большой межвузовской сцене, а также познакомиться с редакторами, которые будут работать с ними в дальнейшем. Для опытных команд это шанс получить дополнительную игровую практику, а также подготовить свое выступление перед Международным фестивалем команд КВН в Сочи. Он является самым значимым событием для всех участников лиги КВН.

Советами для команд, готовящихся к отбору для участия в кубке, поделился член редакторского состава лиги КВН «Молодежь Москвы» Никита Иванов.

«Мы рекомендуем командам уверенно представлять материал. Хотим увидеть яркие выступления. На таких кубках часто побеждают не самые смешные, а самые запоминающиеся и решительные команды», — отметил он.

Критерии, по которым редакторы будут отбирать команды на участие в кубке, назвал редактор лиги «Молодежь Москвы» Сергей Рябчиков. По его словам, темы для шуток и номеров должны быть актуальными. Уже на этапе отбора нужно будет показать команду с лучшей стороны, необходимо верить в себя и в свой материал.

Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы» — 2025 состоится 10 ноября в Московском молодежном центре «Планета КВН». Зрителями смогут стать все желающие, бесплатные билеты будут опубликованы на сайте.

