140 коробок с письмами бойцам СВО отправили из Музея Победы

10 октября в Зале Полководцев Музея Победы состоялся финал акции «Письмо Герою», которая стартовала в день «Диктанта Победы» 25 апреля 2025 года. Участники диктанта написали защитникам Отечества 17 тысяч посланий. 140 коробок с ними из разных регионов собрали в Музее Победы для отправки на передовую в зону проведения специальной военной операции. Некоторые авторы и отправители самостоятельно отправили письма в зону СВО.

— В годы Великой Отечественной войны граждане всех возрастов писали на фронт письма поддержки — фронтовые треугольники защитников Родины. И через 80 лет после окончания войны такие же письма, стилизованные под фронтовые треугольники, писали школьники и студенты, кадеты, курсанты, военнослужащие, преподаватели и работники предприятий, ветераны и пенсионеры, все те, кто поддерживает цели и задачи специальной военной операции, кто понимает, какую опасность современному миру несет возрождение неонацизма в соседней стране, — сообщил координатор федерального партийного проекта «Историческая память», ответственный секретарь организационного комитета «Наша Победа», руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Сидякин.

Благодаря поддержке и активному участию в акции АО «Почта России» на каждой площадке «Диктанта Победы» стоял почтовый ящик, брендированный под акцию. Был назначен известный сотрудник регионального отделения почты, который потом принял и отправил коробки с письмами.

— Накануне 9 мая 2025 года здесь же, в Музее Победы, руководитель «Почты России» Михаил Волков встречался с молодыми ребятами, рассказывал им о работе почты во время Великой Отечественной войны. После этой небольшой лекции к нему подошел молодой человек, участник специальной военной операции, и сообщил о том, что письма, которые направляют им на фронт, они хранят под своими бронежилетами. Это очень греет и согревает сложные моменты. Мы гордимся тем, что можем помогать нашим бойцам, доставляя им слова поддержки. Это прекрасное продолжение традиций времен Великой Отечественной войны. Тогда тоже писали не только родным и близким, но в том числе и незнакомым людям. И это касается не только писем. Как и во время Великой Отечественной войны, мы доставляем бойцам посылки, и эти посылки получают наши бойцы совершенно бесплатно. Мы, соответственно, с Минобороны России направили уже почти 800 тысяч посылок, — отметил заместитель генерального директора АО «Почта России» Алан Козонов.

Письма военнослужащим передадут представители Минобороны России и росгвардейцы.

Среди отправителей писем — 45 тысяч военнослужащих Минобороны России, членов их семей, кадет, курсантов, юнармейцев и суворовцев. Многие из них писали «Диктант Победы» на центральной площадке — в Музее Победы. И здесь же писали и письма бойцам СВО.

Организаторы акции «Письмо Герою — 2025» подчеркнули, что, несмотря на ее финал, участники и дальше будут писать письма бойцам СВО вплоть до окончания СВО.

— Сегодня мы завершаем акцию в очень символичном месте. Именно здесь, в Музее Победы, история говорит с нами голосами героев. И все мы прекрасно понимаем, что, как и 80 лет назад, Победа куется не только на фронте, но и в тылу. Трудом, верой и надеждой. Сегодня здесь сотни тысяч писем, которые написали люди из разных регионов нашей страны, писали и наши ребята из «Волонтеров Победы». Пусть каждая строчка и каждое слово придадут силы нашим бойцам. Мы их очень любим, мы ими гордимся, мы им безмерно благодарны и ждем с победой дома, — отметила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член организационного комитета «Наша Победа» Ольга Занко.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, участники движения «Волонтеры Победы», представители МГЕР.