Музей Победы пригласил на культурную программу в выходные

11 и 12 октября Музей Победы подготовил большую культурную программу. Гостей ждут четыре бесплатных кинопоказа в рамках Дней казахстанского кино, три концерта и новая историческая выставка.

© Вечерняя Москва

В субботу в 16:00 в кинотеатре «Поклонка» представят мюзикл по мотивам песен A`Studio «Стоп ночь» (12+), а в 18:00 состоится показ музыкального байопика «Дос-Мукасан» (6+) об одноименном советско-казахском вокально-инструментальном ансамбле. В этот же день в рамках всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» в величественном Зале Полководцев пройдут сразу два концерта. В 13:10 перед посетителями выступит детский музыкальный театр «Домисолька» с песнями о дружбе, любви и Родине, а в 16:10 концертную программу представит академия спорта и творчества «Красная ZвезДА». Со сцены прозвучат песни «На безымянной высоте», «Кукушка», «Любовь спасет этот мир» и не только. Также зрители увидят акробатические и танцевальные номера.

В воскресенье в 15:00 самым юным зрителям предложат посмотреть мультфильм «Алтын Адам» («Золотой человек», 6+), который рассказывает о сакском воине по имени Анкыл. В 17:00 в кинотеатре при Музее Победы представят казахскую спортивную драму «90+1» (6+). В 13:10 для гостей Музея Победы начнется театрализованная концертная программа «Душа России», подготовленная участниками арт-проекта «Территория творческого отдыха «Фест-ФМ». Юные артисты исполнят «Казачью плясовую», русскую пляску «А я по лугу», кадриль, вальс и не только.

Кроме того, в течение всех выходных посетители смогут познакомиться с обновленным выставочным проектом Музея Победы «Семейные реликвии». Выставка посвящена Дню московского народного ополчения, который отмечается 11 октября. В витрине представлены реликвии командира огневого взвода 18-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Рафгата Ахтямовича Валиева. Среди подлинных экспонатов — медаль «За оборону Москвы», знак «Народное ополчение Москвы» и удостоверения к ним, орденская книжка, принадлежащие Рафгату Валиеву. Экспозицию дополняют документы: военный билет, удостоверения, дипломы, справки, а также архивные фотографии 1942–1992 годов.