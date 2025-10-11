В Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной мартышки дианы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Малыш появился 1 сентября и уже доступен для просмотра посетителям в павильоне «Приматы» на Новой территории. Этот вид обитает в джунглях Западной Африки — от Сьерра-Леоне до северо-запада Ганы — и занесен в Международную Красную книгу как уязвимый.

Мартышки дианы отличаются яркой и контрастной окраской: серо-каштановая спина, черные лапы и хвост, белая полоса на бедрах, рыжая или кремовая шерсть на крестце и внутренней поверхности бедер, черное лицо с белой окантовкой и бородой. Живут небольшими группами: один самец и несколько самок. Беременность длится 5–6 месяцев, обычно рождается один малыш. Детеныш с открытыми глазами сразу цепко держится за мать.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что первые дни новорожденного мама Фиона не выпускала с рук. Через две недели малыш начал самостоятельно изучать вольер и иногда играет со старшей сестрой Виолой. Пол детеныша пока неизвестен, а первые недели он питался исключительно материнским молоком, постепенно пробуя салат и фрукты.

Семейную группу составляют мама Фиона, отец Тувэй и старшая дочь Виола. Фиона родилась в Новосибирском зоопарке, Тувэй — в Чехии. Посетители могут наблюдать за их жизнью ежедневно в павильоне «Приматы».