Синоптик спрогнозировал небольшие дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 11 октября.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет формироваться под влиянием обширной зоны низкого атмосферного давления, вытянувшейся с севера на юг через центральные области Европейской России.

«В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные облака, местами пройдут небольшие дожди. При этом температура будет близка к климатической норме», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +10…+12 °С, по области +8…+13 °С. Ветер юго-западный, 3—8 м/с

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег практически покрыл весь Дальневосточный федеральный округ и Сибирь.