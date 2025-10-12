В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемого дождя со снегом.

Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

— Ночью и утром 13 октября ожидаются осадки, местами сильные (в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом), — говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение продлится с 21:00 12 октября до 09:00 13 октября.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупредил, что в Московском регионе в период с 13 по 16 октября будет мокрый снег. Следующая волна таких осадков прогнозируется уже на стыке второй и третьей декады октября.

Также согласно прогнозам Гидрометцентра, зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего. Синоптики считают, что почти всем россиянам следует готовиться к более низким температурам, чем годом ранее.

По словам синоптика Никиты Поповнина, температура зимой опустится почти в два раза ниже климатической нормы для этого времени года.

Насколько вероятна суровая холодная зима и как специалисты строят такие долгосрочные прогнозы, «Вечерняя Москва» также узнала у синоптика Александра Ильина.