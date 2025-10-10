Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать в столице с вечера 10 октября до 10:00 субботы, 11 октября.

В связи со смещением циклона "Барбара" с центральной части европейской территории России в первый день предстоящих выходных москвичей ждет теплая погода с температурой на 2–3 градуса выше нормы – от 10 до 13 градусов. Также ожидается небольшой дождь. Ночью 11 октября столбики термометров опустятся до 7–9 градусов.

В ночь с 12 на 13 октября в столичном регионе ожидаются продолжительные осадки, местами умеренные. Их принесет циклон с Кольского полуострова. Днем в понедельник, вторник и среду будет 3–8 градусов, что характерно для осени.

Дождь будет идти и 14 октября. Кроме того, с 14-го по 16-е число в ночные часы ожидается мокрый снег.