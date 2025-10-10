Синоптик спрогнозировал снежную зиму в Москве

В этом году в Москве выпадет больше снега, чем зимой предыдущих двух лет. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

© Москва 24/Лидия Широнина

Метеоролог также рассказал, что наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами ожидается в столице после 15 ноября.

По словам синоптика, если в данный период будет идти снег, в городе начнет формироваться снежный покров. Наиболее устойчивым он станет в начале декабря или в его первой декаде, уточнил Ильин.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал аномально холодную зиму в России и Европе впервые за 20 лет. По его словам, температура на всей европейской части РФ может опуститься до минус 25 градусов.

Кроме того, он указал, что анализ последних 100–150 лет говорит о том, что наступление холодной зимы никак не зависит от характера предыдущей.

Тем не менее метеоролог Евгений Тишковец оценил вероятность 25-градусных морозов зимой 2025–2026 годов в 14%. Он также согласился с долгосрочными прогнозами своих коллег, согласно которым ближайший холодный сезон в стране, за исключением отдельных регионов, с вероятностью 70% будет на 1–4 градуса теплее нормы.