Циклон с Кольского полуострова принесет в Москву сильный ливень в ночь с 12 на 13 октября. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

© m24.ru

Специалист подчеркнул, что циклон "Барбара" прекратит свое существование над центральной частью европейской территории России в пятницу, 10 октября. Поэтому 10 и 11 октября москвичей ждет достаточно теплая погода с температурой на 2–3 градуса выше нормы – от 10 до 13 градусов, также ожидается небольшой дождь. Ночью 11-го числа столбики термометров упадут до 7–9 градусов.

"В воскресенье во второй половине дня местами возможны прояснения. Ветер в предстоящие выходные будет западный со скоростью 5–10 метров в секунду, а с понедельника, 13 октября, станет северным и северо-западным, даже немного ослабнет до 2–7 метров в секунду", – уточнил Ильин.

В ночь с 12 на 13 октября в столичном регионе ожидаются продолжительные осадки, местами умеренные. Дождь будет идти и во вторник, 14 октября. Ночью в городе похолодает до 1–5 градусов, а днем в понедельник, вторник и среду будет 3–8 градусов, что характерно для осени.

"Кроме того, с 14 по 16 октября не исключено, что в ночные часы будет не только дождь, но и мокрый снег. Однако он будет таять. Следующая порция мокрого снега ожидается на стыке второй и третьей декады октября", – указал эксперт.

В итоге вторая порция снега продержится на поверхности земли не дольше суток. По словам специалиста, тепла в ближайшее время ожидать не стоит, погода начнет постепенно возвращаться к осенней. При этом октябрь в целом выдался теплее климатической нормы, однако о ее превышении можно будет судить лишь по окончании месяца, резюмировал Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец указывал, что метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября. При этом в начале декабря сугробы составят 3–8 сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10–20 сантиметров. Средняя ночная температура воздуха зимой может достигать минус 8–13 градусов.