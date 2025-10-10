Парк «Орион» на ВДНХ закроет летний сезон

11 и 12 октября в семейном тематическом парке «Орион» состоится закрытие летнего сезона. В предстоящие выходные там пройдет Праздник осени с выступлениями диджеев, шоу летающих фигур, мастер-классами по созданию цифрового портрета, встречей с профессором Селезневым из мультфильма «Тайна третьей планеты» и зайцем из «Ну, погоди!», а также праздничная программа от героев «Союзмультпарка».

В прошедшем сезоне в парке «Орион» были запущены новые аттракционы: «Марсианский Экспресс», «Сафари по Ориону», «Шахта Ориониума», качели «Тренажер Микс», 27-метровая башня «Космодром «Восход», Автошкола «Ориона», два тира и аркады.

— Парк «Орион» в этом летнем сезоне посетило около 1,2 миллиона человек. Сегодня парк располагается на площади 17 гектаров, в нем работают две станции канатной дороги, 15 уличных и три павильонных аттракциона. Уже в следующем сезоне мы запустим 3 новых уличных аттракциона — говорит генеральный директор ООО «Парк аттракционов ВДНХ» Алексей Горбунов.

Уличные аттракционы будут законсервированы до весны, павильонные будут работать всю зиму.