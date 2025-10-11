Электросуда Москвы начали готовить к зимнему сезону

В Москве начали готовить регулярные речные электросуда к зимнему сезону. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

© Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сейчас на электросудах проверяют работу систем отопления и вентиляции, а также автоматических дверей и аппарелей.

Как пояснил вице-мэр, речной электротранспорт не зависит от ситуации на дорогах и погодных условий, поэтому ходит четко по расписанию круглый год.

"Благодаря усиленному корпусу суда могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров, а на причалах и в салоне судов всегда поддерживаем комфортную температуру. Благодаря альтернативным маршрутам москвичи могут сэкономить до 30–40 минут в пути", – сказал Ликсутов.

Зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение. До этого на причалах проверяют все системы и проводят контроль наличия необходимого инвентаря. Также внимание уделяют системе антиобледенения.

Кроме того, на Москве-реке для навигации на маршрутах устанавливают буи с усиленным корпусом, а экипажи проходят дополнительный инструктаж.

Ранее к зиме подготовили фонтаны на Центральной аллее ВДНХ. В частности, рабочие промыли гранитную облицовку чаш сооружений, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и прочие детали.

В холодный период планируется проверить техническое состояние фонтанов, подземных коллекторов, гидравлических систем и насосов.