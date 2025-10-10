Москвичей предупредили о грядущей вспышке двух инфекций

В январе-феврале в Москве ожидается пик заболеваемости двумя инфекциями, сообщила журналистам агентства «Москва» заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 220 Анна Косенкова.

По ее словам, в этот период в столице будет вспышка гриппа и ОРВИ и прививаться против первого стоит уже сейчас. Медик напомнила, что вакцинироваться никогда не поздно, однако сезоном для этого считается период с сентября по декабрь.

«Если пациент вспомнил о прививке только в декабре, стоит записаться немедленно. Иммунитет формируется за две-три недели — и человек успеет выработать антитела до пика заболеваемости», — пояснила Косенкова.

Врач подчеркнула, что вакцина помогает не только избежать гриппа, но и снизить риск осложнений, в том числе бронхита, пневмонии, трахеита, миокардита и даже менингита.

Особенно важно сделать прививку людям из групп риска, детям, беременным женщинам, пожилым, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой или аутоиммунными нарушениями.

Ранее в столице стартовала бесплатная вакцинация. Привиться можно в поликлиниках — запись доступна онлайн через сайт mos.ru и приложение «ЕМИАС.ИНФО».

