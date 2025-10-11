Дом по реновации построят по проекту КРТ в Нагорном районе

В Нагорном районе по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок возле станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках проекта комплексного развития территории в Нагорном районе реорганизуют участок площадью 1,63 га. На нем планируется возвести жилые дома общей площадью более 42 тыс. кв. м для реализации программы реновации. На первых этажах будущих новостроек разместятся предприятия малого бизнеса. Финальным этапом работ станет благоустройство и озеленение прилегающей территории с последующим обустройством детских и спортивных площадок, а также зон отдыха и локальной улично-дорожной сети», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Участок, отведенный под редевелопмент, расположен по адресам: Чонгарский бульвар, д. 1, корп. 1 и Варшавское шоссе, д. 80.