Москва стала лидером по скорости движения общественного транспорта

Общественный транспорт в крупных городах России движется со скоростью 20–26 километров в час, лидером по этому показателю стала Москва со средней скоростью 33 километра в час. Это следует из результатов исследования геосервиса 2ГИС и журнала «Мобилити», которые есть в распоряжении «Москвы 24».

Показатели рассчитывались с учетом дорожно-транспортной ситуации и остановок для тех вариантов передвижения, которые доступны в конкретном городе: автобусов, трамваев, маршруток и троллейбусов. Технический директор проекта «Мобилитика» Илья Абросимов отметил, что высокие показатели в столице были достигнуты в том числе за счет выделенных полос и обособленных трамвайных путей.

«Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же «вафельницы» — специальные разметки c желтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек. А чтобы оптимизировать работу общественного транспорта, недостаточно просто нарисовать выделенки, как в Москве. Нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок», — сказал Абросимов.

Аналитики отметили, что в Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Перми и Самаре транспорт в среднем передвигается со скоростью от 25 до 26 километров в час, в Новосибирске, Воронеже, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге — 20–24 километра в час.

В сентябре в Telegram-канале «Дептранс Москвы» сообщили, что автономные трамваи «Львенок-Москва» проехали более 33 тыс. км по маршруту 90 в столице. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на маршруте 90 работают 20 современных вагонов, способных ехать без контактной сети.

Ранее в России подготовили рекомендации по внедрению ИИ в транспортную отрасль.