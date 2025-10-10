Москвичам пообещали метеорологическую зиму уже в ноябре

Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря. С таким прогнозом выступил в пятницу, 10 октября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, метеорологический прогноз на предстоящую зиму в целом "немного мягкий и несуровый". По ночам средние температуры будут колебаться в диапазоне от восьми до 13 градусов ниже нуля "с периодическими волнами тепла и холода".

Также Тишковец рассказал в интервью РИА Новости, что зима ожидается с "нормальными сугробами высотой до 30-40 сантиметров".

До того научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.

Пока же россиян ожидают экстремальные ливни — их принесет циклон "Барбара". Эксперты предупреждали, что в Сочи дожди будут лить несколько дней подряд и к концу 10 октября принесут более 40% месячной нормы. В Москве за период ненастья выпадет почти половина октябрьской нормы осадков.