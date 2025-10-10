Столичных водителей предупредили о непогоде 10 октября

Столичных водителей предупредили о непогоде в пятницу, 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок использовать городской транспорт, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее синоптики сообщили о теплой погоде и небольшом дожде в Москве 10 октября. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 21:00 9 октября до 09:00 10 октября из-за тумана с ухудшением видимости до 200–700 метров.