Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Период спокойной, туманной, но преимущественно сухой и тёплой, по октябрьским меркам, погоды в столичном регионе завершается. На следующей неделе в Москве может выпасть первый снег, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, в пятницу, 10 октября, на территории Европейской России сформируется обширная циклоническая депрессия, в зону которой вольются циклон из Северной Атлантики и балканский циклон «Барбара».

Метеоролог уточнил, что начало новой недели будет дождливым и холодным. При этом атмосферное давление окажется на 10 единиц ниже, чем оно должно быть по норме.

Леус напомнил, что 14 октября в России отмечают Покров. Он добавил, что на 16 октября в XXI веке приходится средняя дата выпадения первого снега в Москве.

«Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник – среду, когда днём температура воздуха окажется в пределах +5…+7°, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки», — разъяснил синоптик.

Вместе с тем, заметил метеоролог, ни о каком формировании снежного покрова в такой ситуации речь пока не идёт.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 9 октября в столичном регионе станет последним теплым днем, когда средняя суточная температура воздуха превышает норму на 2-3 градуса.

По ее словам, холод станет опускаться из верхних слоев атмосферы, температура воздуха в приземном слое понизится до нормы, а в начале следующей недели будет даже ниже нормы на пару градусов.