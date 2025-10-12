Москвичам назвали дату первого снега

Первый снег в Москве стоит ждать 14–15 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 14 октября по народному календарю отмечается Покров, а 16 октября в нашем веке является средней датой для первого снега в столице.

«Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник — среду, когда днем температура воздуха окажется в пределах 5–7 градусов тепла, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки», — рассказал специалист.

При этом он подчеркнул, что окончательного формирования снежного покрова в октябре ждать не приходится.

Ранее москвичам назвали сроки наступления метеорологической зимы в городе. Она придет во второй половине ноября.