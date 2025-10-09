«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности с 21:00 четверга, 9 октября, до 9:00 пятницы, 10 октября, объявили в Москве из-за прогнозируемого тумана с ухудшением видимости до 200-700 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Ночью и утром 10 октября местами ожидается туман, — передает официальный сайт научного учреждения.

Ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ожидает дождливый октябрь из-за атлантического циклона, преобладающего в европейской части России. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что туман в Москве продолжит формироваться до конца будничных дней этой недели. Однако с 10 октября он спадет из-за дождей.

Несмотря на похолодание, которое настигло столичный регион, специалисты рекомендуют пока не менять летнюю резину на зимнюю, так как из-за высоких ночных температур ранняя замена резины не имеет смысла. Также эксперты предупредили, что предстоящая зима может оказаться более морозной, чем в этом году, несмотря на то что столбики термометров будут достигать нормальных значений для этого периода года.