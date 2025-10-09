Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о дополнительных мерах поддержки установки зарядных станций для электромобилей.

«Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Сейчас в Москве свыше 7 тыс. ЭЗС. В ближайшие годы планируем значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше 2 млн руб. за одну станцию», – написал Собянин.

Также владельцы ЭЗС будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение: АИС «Единое парковочное пространство» и «Энергия Москвы», мобильное приложение «Метро Москвы».