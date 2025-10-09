Метеоролог оценила слухи о надвигающемся на Москву циклоне «Барбара»

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова опровергла слухи о существовании циклона «Барбара», заявив, что это коммерческая выдумка западных медиа. Между тем, наступление дождя и похолодания в Москве действительно ожидается.

© Вечерняя Москва

Этот атмосферный фронт движется с юга Европы и уже вызвал сильные осадки в странах Балканского полуострова. Согласно прогнозам, начиная с вечера 10 октября в столице начнутся дожди, сопровождаемые постепенным снижением температуры воздуха.

Позднякова предупредила, что наиболее ощутимое изменение погоды произойдет в период с субботы по понедельник, с переходом температуры от плюс 9–11 градусов днем до 1–9 градусов 13 октября.

За указанные дни может выпасть около 20–25 миллиметров осадков, рассказала метеоролог в беседе с Life.ru.

Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что снег может выпасть уже на следующей неделе, 13-19 октября. Она поделилась прогнозом на будущую неделю.

Также эксперты предупредили, что предстоящая зима может оказаться более морозной, чем в этом году, несмотря на то, что столбики термометров будут достигать нормальных значений для этого периода года.