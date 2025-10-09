Предсказано будущее цен на жилье в Москве

Жилье в Москве подорожает, если Центробанк снизит ключевую ставку до 13 процентов годовых. Такое будущее ценам на жилье в столице предрекли эксперты риелторской компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

Риелторы отметили, что по итогам третьего квартала 2025 года спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 20 процентов. Аналогично сократилось и число новых объектов на рынке. При этом общий объем предложения практически не изменился — он прибавил один процент и достигает 99,7 тысячи квартир.

Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома пояснил, что россияне не спешат продавать квартиры и ждут возобновления ипотечного спроса, на фоне которого цены снова начнут расти.

«За эти почти два года без ипотеки сформировались отложенные спрос и предложение. И они вернутся, когда ключевая ставка возьмет уверенный курс на понижение», — уточнил эксперт.

Сейчас цены на вторичные квартиры в столице почти не растут. Средняя цена «квадрата» в Старой Москве выросла на 0,1 процента с июля по сентябрь и на 1 процент за год. Риелторы считают, что цены на жилье начнут расти при снижении ключевой ставки до 13 процентов, когда ставки по ипотеке достигнут 14 процентов.

«Спрос может увеличиться как минимум на 20 процентов, а то и на 40 процентов, стоимость в этом случае — на 10–15 процентов», — спрогнозировал Шлома.

В 2025 году сильно просел и спрос на ипотеку в России в целом. По данным института развития «Дом.рф», выдачи кредитов на жилье за девять месяцев упали на 44 процента в количественном и на 33 процента в денежном выражении.