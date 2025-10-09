Столичные ярмарки выходного дня переходят на зимний режим работы

С 10 октября московские ярмарки выходного дня сменят режим работы на зимний.

Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— 08:00 — 20:00. Пятница — воскресенье. В холодное время года темнеет раньше, люди чаще спешат домой в конце рабочей недели и успевают зайти за продуктами. На открывающиеся рано ярмарки можно заглянуть перед работой в пятницу или за семейным завтраком в выходные, — добавили в публикации.

Организаторы подстраиваются под потребности москвичей и фермеров из российских регионов. Специалисты постепенно заменяют тентовые конструкции всесезонными павильонами.

В столице завершается сезон бахчевых, которые на ярмарки привозят фермеры из южных и центральных регионов России — от Тамбова до предгорий Дагестана. С начала августа горожане купили более 600 тонн арбузов и дынь.

