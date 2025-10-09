В столичных Вешняках отремонтируют пять жилых домов. О том, что проекты капитального ремонта согласованы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Речь идет о корпусах домов 12 и 14 на Вешняковской улице.

«В домах 1989–1990 годов постройки проведут наружные ремонтные и отделочные работы. В частности, в них установят современную навесную фасадную систему с дополнительным утеплением и тонким штукатурно-декоративным слоем», – рассказал он.

Проекты предполагают также замену оконных заполнений на лестничных клетках и входных дверей в подъезды. Специалисты также обновят козырьки и площадки крылец, покрасят внешние части лоджий, а для наружных блоков кондиционеров установят декоративные корзины.

Отмечается, что дома обновят по методу «мокрого фасада» — это современная и энергоэффективная технология, которая также позволяет выбрать яркое и стильное цветовое решение для каждого дома.