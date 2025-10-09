Завершено благоустройство территории у станции Останкино МЦД-3

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территорию рядом со станцией Останкино МЦД-3 на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Mos.ru

«В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства оборудовали удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой Рощи», — отметил Петр Бирюков.

В рамках программы «Чистое небо» воздушные линии убрали в кабельную канализацию. Это позволило не только улучшить визуальный облик пространства, но и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно специалисты проложили на территории ливневую систему.

На участках улицы Новомосковской расширили тротуары, чтобы горожанам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться. Общая площадь пешеходной зоны составила почти 8,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили 16,7 тысячи квадратных метров асфальта, а на нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор контрастного освещения. Кроме того, на пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской улицей обновили светофоры с последующей их интеграцией в интеллектуальную транспортную систему.

80 старых опор освещения в районе благоустройства заменили на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками. А для пассажиров городского транспорта на Новомосковской улице установили два новых остановочных павильона и организовали парковки для автомобилистов.

На территории рядом со станцией также разбили 10,7 тысячи квадратных метров газона. Озеленение является обязательной составляющей всех проектов благоустройства в Москве.

Реализуемые в столице проекты по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.