В Южном административном округе программа реновации реализуется в 10 районах. На текущий момент там завершено строительство 39 жилых комплексов.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— С начала реализации программы реновации в 10 районах Южного административного округа построено 39 домов. В них около 8,6 тысячи квартир, более 70 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь сданных домов превышает 480 тысяч квадратных метров. Все новостройки возведены с использованием высококачественных материалов и современных энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами программы реновации. Всего по программе на юге Москвы планируется расселить 378 домов, – рассказал Владимир Ефимов.

Фасады жилых комплексов разработаны по индивидуальным проектам, что позволяет органично вписать новые дома в существующую застройку.

— В районе Царицыно построено 14 жилых комплексов, в Нагатинском Затоне – пять домов, а в Нагорном и Даниловском – по четыре. По три новостройки сданы в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, по две – в районах Донской и Нагатино-Садовники. Кроме того, по одному дому появилось в Москворечье-Сабурове и Чертанове Южном. В каждом подъезде предусмотрены сквозные входные группы, просторные вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные для удобного хранения детских колясок, велосипедов и самокатов. На данный момент на юге столицы продолжается строительство 13 домов в рамках программы реновации, – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Во дворах новостроек проведено комплексное озеленение и благоустройство территорий. На безопасном покрытии оборудованы детские площадки с игровыми комплексами, спортивные зоны, а также места для спокойного отдыха.

— Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации. С начала ее реализации на юге Москвы инспекторы Комитета суммарно провели на площадках более 270 выездных проверок. В них также принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполняли лабораторно-инструментальные исследования качества конструкций и материалов. В результате были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию, – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».