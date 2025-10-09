Вильфанд: снег в Москве может выпасть уже в октябре

Снег в столице может выпасть уже в октябре, однако устойчивого покрова ждать не стоит.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 9 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Конечно, снег в Москве в октябре может выпасть, потому что температура понижается со следующей недели. Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Отдельно от отметил, что снег в октябре не является редкостью.

В четверг, 9 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявляли в столице и Подмосковье с вечера 8 октября до утра 9 октября.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что на протяжении всей текущей недели погоду в Москве будут определять циклоны. Это, по ее словам, приведет к обильным дождям.