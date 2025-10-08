Движение трамваев изменили после потопа в Тушинском тоннеле

В Тушинском тоннеле произошло подтопление, трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы с 21:00 среды, 8 октября, до 6:00 четверга, 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, пассажирский транспорт будут следовать по измененному маршруту 6к от остановки «Братцево» через метро «Сходненская» до Восточного моста. Вместо трамваев — автобус 06 от метро «Сокол» до остановки «Братцево».

— От метро «Сокол» по Волоколамскому шоссе пользуйтесь автобусами 06, е30, е30к, т70, 88, 356, н12. Изменения — на время ремонтных работ, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Представители Росморречфлота также предупредили, что движение судов по участку канала имени Москвы в Тушинском районе приостановлено из-за фильтрации воды в тоннеле.

— Оперативно начаты работы по ее устранению. Поступление воды в тоннель прекращено, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Похожая ситуация произошла весной прошлого года, когда с вечера 16 мая было запрещено движение судов по каналу имени Москвы в районе Покровское-Стрешнево. Причиной стало предаварийное состояние напорной дамбы канала №294 и необходимостью проведения ремонтных работ и отсутствием возможности.

Кроме того, 10 января 2019 года Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе затопило после прорыва воды из Канала имени Москвы. По данным Ространснадзора, это произошло из-за недочетов при реконструкции в 2000 году, когда в дамбе канала было построено два дополнительных тоннеля.