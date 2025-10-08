Тапир-долгожитель Сью умерла в Московском зоопарке

Тапир-долгожитель Сью из Московского зоопарка умерла в возрасте 37 лет. Эти животные в дикой природе редко доживают до 24 лет, а в неволе продолжительность их жизни составляет около 25–30 лет. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Она родилась в зоопарке Детройта в феврале 1988 года, а уже в 2005 году попала в Москву. Сью была любопытна, дружелюбна к зоологам, но сильно нервничала, когда в ее вольер заходили малознакомые люди. Тапир обладала непростым характером, поэтому ее приучали к необходимым процедурам с помощью тренингов. Последние годы у нее были проблемы со здоровьем в силу возраста. Эксперты уделяли особое внимание состоянию суставов, копыт, глаз и зубов животного.

— Этим летом из-за переменчивой погоды Сью вышла в уличный вольер только в июле и вернулась в теплое помещение павильона «Солнечные медведи» уже в августе. Не можем быть уверены, но кажется, что Сью особенно любила весну. Поэтому мы подобрали для нее весенний вальс Шопена, — передает официальный Telegram-канал Московского зоопарка.

Еще в начале сентября в Московском зоопарке самец суматранского орангутана Сандокан скончался в возрасте 43 лет, что считается преклонным возрастом.