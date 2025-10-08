«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 9 октября

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в столице и Подмосковье с вечера 8 октября до утра 9 октября.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

— Туман. Период предупреждения с 21:00 8 октября до 9:00 9 октября. Ночью и утром 9 октября местами ожидается туман с ухудшением видимости 200–700 метров, — говорится в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана продлили в столичном регионе до 09:00 8 октября.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о густом тумане с видимостью около 100–200 метров, который опустится на Московский регион ночью 9 октября. По ее словам, он продержится примерно до 10:00, после чего постепенно рассеется.

Позднякова также сообщила, что в Москве в пятницу, 10 октября, ожидается похолодание, а на следующей неделе может пойти дождь с мокрым снегом. 10 октября температура воздуха не поднимется выше 10 градусов тепла. В субботу, 11 октября, будет от трех до восьми градусов тепла, а в воскресенье похолодает на два-три градуса. Кроме того, с пятницы по воскресенье, будет поливать нудный, плотный дождь.