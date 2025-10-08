Метеоролог Позднякова предупредила о первом мокром снеге в Москве

В Московском регионе пятницу, 10 октября, ожидается похолодание, а на следующей неделе может пойти дождь с мокрым снегом.

Об этом в среду, 8 октября, предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Это не первый снег как таковой, а именно первый мокрый снег, то есть отдельные снежинки в дождевой массе. Первый снег в городе мы ждем в последней декаде месяца, — сообщила она.

По словам метеоролога 10 октября температура воздуха не поднимется выше 10 градусов тепла. В субботу, 9 октября, будет от 3 до 8 градусов тепла, а в воскресенье похолодает на два-три градуса. Кроме того, с пятницы по воскресенье, будет поливать нудный, плотный дождь, передает «Российская газета».

Ранее Позднякова предупредила о густом тумане с видимостью около 100–200 метров, который опустится на Московский регион ночью в четверг, 9 октября. Он продержится примерно до 10:00, после чего постепенно рассеется.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве до конца рабочей недели будет на 3,5 градуса выше средней климатической нормы октября.