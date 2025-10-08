Выставку Русского музея на ВДНХ за месяц посетили более 50 тысяч человек

Месяц назад на ВДНХ открылась выставка Русского музея «Образ Москвы в русском искусстве». За это время экспозицию посетили более 50 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба ВДНХ

Выставка открылась в начале сентября в павильоне № 1 «Центральный» и продлится до февраля 2026 года. В экспозиции представлены 115 произведений из собрания Русского музея в Санкт-Петербурге, в том числе работы Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина и Валентина Серова.

Первый раздел экспозиции посвящен московской иконописи XV–XVII веков и знакомит посетителей с шедеврами Андрея Рублёва, Даниила Чёрного и Симона Ушакова. В этом же разделе можно увидеть виды допожарной Москвы на картинах Жерара Делабарта конца XVIII века.

Второй и третий разделы отражают развитие города - от послереволюционных лет и восстановления статуса столицы в 1918 году до 2010-х годов. Завершает экспозицию серия портретов известных москвичей XX века, среди которых Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.

За время работки выставки было проведено более 350 экскурсий. Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

Выставка Русского музея открыла цикл масштабных мероприятий, которые будут проходить в музеях Москвы. В декабре в музее-заповеднике «Царицыно» представят выставку «Ткань времени», подготовленную при участии Национального музея ремесел и ткацких станков Дели. До 2030 года запланированы совместные проекты с музеями Китая, Бразилии, Мексики и других стран.