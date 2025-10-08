Неделя космоса в Москве: главные места для любителей астрономии

С 4 по 10 октября проходит ежегодная Всемирная неделя космоса. На сайте московского правительства рассказали, что в этот период в столице доступны сразу несколько площадок для наблюдения за звездами и изучения космоса: это Московский планетарий, Музей космонавтики и Народная обсерватория в Парке Горького.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Московский планетарий остается одной из главных площадок для наблюдений. Под куполом Большого звездного зала посетителям показывают научно-популярные фильмы. На площадке планетария действуют две обсерватории - большая и малая. В теплый сезон в них проводят наблюдения за Солнцем, Луной и планетами. Благодаря современным телескопам там можно делать снимки объектов глубокого космоса. В центре зала установлен проектор «Универсариум М9», который позволяет увидеть на куполе около девяти тысяч звёзд.

Планетарий работает с 1929 года, он стал первым в стране и 13-м планетарием в мире. Сейчас там также проводят лекции и ставят театральные постановки. Осенью запланирована премьера первого в стране полнокупольного мультимедийного спектакля «Коперник».

Музей космонавтики на проспекте Мира расширил экспозицию - в 2024 году там открылся собственный планетарий. Он объединил купольный экран и систему 3D-проекции, которая позволяет демонстрировать научные фильмы о космосе. Это единственный музей и планетарий Москвы, использующий такую технологию. Посетителям показывают 20-минутные полнокупольные шоу о космосе и проводят лекции о современной астрономии. Основная экспозиция музея насчитывает более ста тысяч предметов, включая полноразмерный макет базового блока станции «Мир».

Народная обсерватория в Парке Горького открыта для всех желающих с 12 апреля и до первых заморозков. Под раздвижным куполом установлены два телескопа - дневной и вечерний. С их помощью можно наблюдать хромосферу Солнца, планеты Солнечной системы (к примеру, Сатурн и его кольца) и объекты глубокого космоса. Экскурсии проводят при хорошей погоде для групп от четырёх человек. История обсерватории насчитывает более 70 лет: первая астрономическая площадка появилась там еще в 1929 году. Современное здание восстановили после реставрации в 2021 году, сохранив его исторический облик.