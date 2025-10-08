Москвичам посоветовали не ждать снега в ближайшее время

В ближайшее время в Москве не стоит ждать снега. Об этом заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По словам синоптика, пока что нет поводов ожидать первый снег до конца текущего месяца. При этом точный прогноз сейчас дать невозможно — узнать погоду можно лишь на 14 дней вперед. Обычно временный снежный покров появляется в октябре, поэтому теоретически ожидать мокрый снег в последних числах можно, однако на данный момент модели предсказывают относительно теплый конец месяца.

«До 21 октября и ночью, и днем, будут держаться положительные температуры, а осадки, если они будут, выпадут в виде дождя. Предварительно, резкого обвала холода нет, но не исключено, что это произойдет в последней пятидневке октября», — заключила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал наступление заморозков в Москве в середине октября.