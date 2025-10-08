Собянин заявил, что в столице завершается сезон благоустройства

В Москве подходит к завершению сезон благоустройства, в рамках которого обновляют крупнейшие вылетные магистрали, парки и тысячи дворов. Об этом в среду, 8 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из более чем 4200 запланированных объектов почти все уже готовы.

© Вечерняя Москва

В районе Куркино завершено обновление парка «Дубрава», созданного в 2015 году по просьбе жителей на месте пустыря. После десяти лет эксплуатации парку потребовалось обновление. Рабочие почистили пруд и его берега, обновили настил на набережной, установили домики для водоплавающих птиц и отремонтировали сухой фонтан у главного входа.

Кроме того, в «Дубраве» обустроили новые детские и спортивные площадки, заменили игровые и спортивные комплексы, сделали удобные дорожки для пешеходов и велосипедистов и высадили новые деревья, кустарники и цветы. Теперь парк стал современным и комфортным местом для отдыха жителей.

Также в Куркине благоустроили 14 дворов, а скоро завершатся работы на Куркинском шоссе и Новогорской улице. В районе, где проживает 33 тысячи человек, за последние годы разбили новые парки, обновили десятки улиц и с 2019 года благоустроили 56 дворовых территорий, отметил Собянин в своем блоге в MAX.

Мэр сообщил, что специалисты завершили комплексную реконструкцию стадиона «Металлург» на Семеновской набережной. Заброшенную территорию спортивного объекта передали Бауманскому университету. Глава города также рассказал, что началась реконструкция Большой Юшуньской улицы. Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении.