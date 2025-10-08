Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Дубрава»

Сезон благоустройства завершается в Москве, в частности, приведен в порядок парк «Дубрава» в районе Куркино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Крупнейшие вылетные магистрали, парки и тысячи дворов: в столице завершается сезон благоустройства. Из запланированных на этот год свыше 3,2 тыс. объектов почти все уже готовы. Так, в районе Куркино мы привели в порядок любимый горожанами парк «Дубрава». В 2015-м по просьбе жителей на месте неухоженного пустыря был создан парк. После 10 лет эксплуатации ему требовалось обновление», – говорится в сообщении.

Так, в «Дубраве» провели работы по реабилитации небольшого пруда – главного украшения парка. Почистили сам водоем и его береговую линию. На набережной обновили настил, в центре пруда установили домики для водоплавающих птиц, а также отремонтировали сухой фонтан у главного входа. Помимо этого привели в порядок детские и спортивные площадки, где установили новые игровые и спортивные комплексы, обустроили удобные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Дополнительно озеленили парк – высадили новые деревья, кустарники и цветы.

«Теперь парк «Дубрава» – современное, а главное, очень уютное пространство, где горожане будут заниматься спортом, гулять и отдыхать в комфортных условиях», – заключил мэр.

Также в Куркино благоустроили 14 дворовых территорий. «Скоро завершим работы на Куркинском шоссе и ул. Новогорская. В этом молодом московском районе на северо-западе столицы проживают 33 тыс. человек. С каждым годом он становится еще более привлекательным для жизни. Здесь: разбили парк «Пальмира»; благоустроили парки «Березовая роща» и «Зеленый театр», сад «Усадьба», территории вдоль Новокуркинского шоссе в микрорайонах 3 и 12; привели в порядок Ландышевую, Захарьинскую, Соколово-Мещерскую, Родионовскую, Юровскую ул.; с 2019 года обновили 56 дворов», – рассказал Собянин.