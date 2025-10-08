В Москве туман и облачность не позволят увидеть ночной звездопад

Туман и облачность, скорее всего, не позволят москвичам и жителям Подмосковья увидеть звездопад Дракониды в четверг, 9 октября. Такой вывод можно сделать из прогноза синоптиков Гидрометцентра России.

— В период с 21:00 мск до 09:00 мск четверга, 9 октября, местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, — сообщили синоптики.

Кроме того, в столичном регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за тумана в Москве в ночь на 9 октября. В этот день ночью в городе и по области ожидается облачная погода, что также может помешать наблюдению за звездопадом, передает ТАСС.

Ранее старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко сообщила, что в октябре жители и гости столицы смогут наблюдать два крупных и четыре малых метеорных потока. Звездопад Ориониды продлится с 2 октября по 7 ноября, пик активности наступит в ночь на 22 октября. Второй звездопад, Дракониды, можно наблюдать с 6 по 10 октября. Малые метеорные потоки пройдут 5, 11, 13 и 18 октября.

