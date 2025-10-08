7 октября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое высокотехнологичное производство «Генериум-Некст» в Зеленограде.

7 октября в столице отметили День московской промышленности, и по этому случаю глава города посетил новое фармацевтическое производство. В ходе осмотра завода он отметил, что отрасль фармацевтики — одна из наиболее динамично развивающихся в столице.

— В городе работают больше 300 предприятий — производителей лекарственных средств и медицинских изделий, на которых трудятся порядка 30 тысяч человек, — поделился он.

Суперсовременный завод — «Генериум-Некст» — стал девятым на площадке «Абалушево».

— Здесь начнут выпускать готовые лекарственные формы сложных генно-инженерных препаратов для пациентов с орфанными и другими социально значимыми заболеваниями. Лекарства будут производиться на основе российской субстанции, — рассказал мэр города Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на предприятии будут работать 250 человек, а мощности производства позволят выпускать до 5,4 миллиона флаконов в год.

— Серийное производство планируется запустить до конца 2026 года, — заявил он, добавив, что в целом в промышленности трудятся больше 755 тысяч москвичей.

КСТАТИ

7 октября на территории «Технополиса Москва» в Зеленограде также открыли новый спортивно-досуговый комплекс. В распоряжении сотрудников компаний-резидентов ОЭЗ, жителей и любителей спорта — ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша.