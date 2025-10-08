Собянин поздравил работников допобразования с профессиональным праздником

В честь Дня работника дополнительного образования, 8 октября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе города в этом направлении. По его словам, сейчас в этой сфере заняты тысячи московских педагогов, которые помогают детям раскрывать таланты.

© Вечерняя Москва

Среди них Владимир Уманский — преподаватель шахмат в центре детского и юношеского творчества «Бибирево». Он подготовил трех международных гроссмейстеров, а также нескольких международных мастеров и мастеров спорта России.

Евгения Кузнецова — руководитель творческих объединений «Художник» и «Керамика» в Доме детского творчества на Таганке. Ее ученики становятся победителями и призерами городских и всероссийских конкурсов в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Анастасия Алюнина — руководитель турклуба «Гольфстрим» в центре детского и юношеского творчества «Бибирево». Ее воспитанники входят в сборную Москвы по спортивному туризму и регулярно занимают первые места.

— Поздравляю всех педагогов дополнительного образования с профессиональным праздником! Ваш труд делает столицу городом возможностей для каждого ребенка, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

Город активно поддерживает развитие дополнительного образования. В настоящее время открыто более 135 тысяч кружков и секций, предлагающих самые современные направления, такие как робототехника, воркаут, аэройога и основы ветеринарии. Во всех школах и колледжах созданы спортивные клубы, а также открыто свыше 30 тысяч спортивных секций. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, волонтерству, а также творческим и туристическим направлениям.

В московском центре «Профессии будущего» начался третий сезон программы профориентации для девятиклассников, в котором будут участвовать более 75 тысяч школьников. В ближайшее время к профориентации присоединятся ученики 10-х классов столичных школ.