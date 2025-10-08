Собянин поздравил педагогов с Днем работника дополнительного образования

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max поздравил столичных педагогов с Днем работника дополнительного образования.

«Сегодня отмечается День работника дополнительного образования.<...> Поздравляю всех педагогов дополнительного образования с профессиональным праздником! Ваш труд делает столицу городом возможностей для каждого ребенка», – написал Собянин.

Он отметил, что в этой сфере заняты тысячи московских педагогов, которые помогают детям раскрывать таланты. Среди них, например, Владимир Уманский – педагог по шахматам центра детского и юношеского творчества «Бибирево». Он вырастил трех международных гроссмейстеров, нескольких международных мастеров и мастеров спорта России. Евгения Кузнецова – руководитель творческих объединений «Художник» и «Керамика» в Доме детского творчества на Таганке. Ее ученики – победители и призеры городских и всероссийских конкурсов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Анастасия Алюнина – лидер турклуба «Гольфстрим» в центре детского и юношеского творчества «Бибирево». Ее воспитанники входят в сборную Москвы по спортивному туризму и постоянно занимают первые места.

«Мы, в свою очередь, помогаем активно развивать сферу дополнительного образования. Уже открыто свыше 135 тыс. кружков и секций, где запускаются самые современные направления – от робототехники и воркаута до аэройоги и основ ветеринарии. Организовали во всех школах и колледжах спортклубы, открыли свыше 30 тыс. спортивных секций. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию, волонтерскому движению, творческим и туристическому направлениям», – добавил мэр.