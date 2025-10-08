В Москве снесут одно из первых арт-пространств

Из-за программы комплексного развития территории Москвы снесут Центр творческих индустрий «Фабрика», расположенный на территории фабрики технических бумаг «Октябрь» в Басманном районе города, сообщает The Art Newspaper Russia.

© Мослента

Территория одного из старейших заводов в Москве и одного из первых в столице арт-пространств, работающего более 20 лет, попала под реорганизацию. Информация об этом содержится в приложении к проекту решения о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки столицы. На его месте собираются строить жилье по реновации, а также «необходимую инфраструктуру», при этом часть объектов культуры планируется сохранить, приводит портал информацию с сайта мэрии города.

Директор центра «Фабрика» Ася Филиппова отметила, что письмо от Департамента градостроительной политики они получили в августе, и не изъявили согласие на включение земли в зону КРТ, что предлагалось властями.

«В данный момент мы находимся в ожидании распорядительного документа, который определит сроки изъятия у нас земельного участка и строений, в которых располагается "Фабрика". Поэтому конкретных сроков освобождения строений и участка у нас пока нет», — уточнила она.

Филиппова добавила, что с резидентами обсуждается переселение на новую площадку.

Ранее стало известно, что на территории Электрозавода построят жилой квартал. Проект застройки уже утвержден, рабочие выйдут на стройплощадку в конце 2026 года. Планируется жилая часть и общественно-деловая зона, которая будет включать в себя офисные здания и технопарк. При этом главное кирпичное здание Электрозавода, относящееся к объектам культурного наследия, пообещали «бережно реконструировать».